***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:24
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
DFI Fon - Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084832
BIST
16:174.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 30,07
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:1718,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:1719,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0646
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:171.065,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.065,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BARMA
|122,10
|32.414.986
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|770.286.002
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|402.255.439
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.167.593.664
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.526.620
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|PEKGY
|3,38
|339.475.265
|% -8,65
|
|KRDMD
|17,02
|10.878.194.685
|% 4,87
|
|THYAO
|134,30
|7.414.828.686
|% -3,10
|
|EREGL
|42,42
|5.574.814.954
|% -0,05
|
|SISE
|40,18
|4.146.549.846
|% 3,99
|
|AKBNK
|16,24
|3.581.145.592
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,02
|10.878.194.685
|% 4,87
|
|EKGYO
|7,38
|2.911.436.834
|% 1,51
|
|ADESE
|1,86
|487.474.861
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,24
|3.581.145.592
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,24
|2.023.486.809
|% 0,89
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6426
|% 0,02
|
|Euro
|19,6055
|19,6131
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6819
|22,7956
|% 0,25
|
|Frank
|19,7733
|19,8924
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,01
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,37
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,32
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.172
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,16
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-1,15
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30RYSAS
Yüzde 5.01 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 000 adet işlem
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16:29RALYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 352 adet işlem
-
16:27KRDMD
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 436, 507 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.48 ) 4, 356
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, DAGI, KRDMA, VKING, KONTR, KRDMB, EMNIS, BARMA, BALAT, KSTUR