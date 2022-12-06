***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 16:25
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Fon - Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084834
BIST
16:214.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,33
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:2118,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:2119,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0564
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:211.065,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.065,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BARMA
|122,10
|32.433.667
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.271.207
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|99.396.205
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|404.660.790
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.169.777.701
|% -9,97
|
|UFUK
|70,20
|6.185.357
|% -9,94
|
|YESIL
|4,00
|11.575.928
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|THYAO
|134,70
|7.459.558.438
|% -2,81
|
|EREGL
|42,52
|5.615.070.961
|% 0,19
|
|SISE
|40,32
|4.250.747.788
|% 4,35
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,37
|2.961.308.311
|% 1,38
|
|ADESE
|1,87
|497.322.564
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,26
|2.057.745.992
|% 1,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6402
|% 0,01
|
|Euro
|19,5992
|19,6052
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6799
|22,7937
|% 0,24
|
|Frank
|19,7698
|19,8889
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|-1,13
|