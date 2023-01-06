***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ZVB Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095346
BIST
16:435.295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 178,29
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:4318,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4319,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:431.114,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,75
|Açılış
|: 1.112,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.113,17
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KRDMB
|16,72
|99.860.010
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,55
|145.552.263
|% 9,96
|
|EGGUB
|104,10
|87.662.574
|% 9,93
|
|ISGYO
|10,80
|519.156.786
|% 8,54
|
|KRDMD
|19,45
|5.926.028.541
|% 8,06
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|124,40
|119.547.584
|% -9,26
|
|MARTI
|4,99
|115.025.510
|% -8,94
|
|DYOBY
|29,00
|228.362.233
|% -8,81
|
|FMIZP
|207,70
|160.721.452
|% -6,53
|
|EREGL
|41,66
|10.272.752.206
|% 3,94
|
|THYAO
|140,70
|8.998.941.432
|% 4,07
|
|ASELS
|61,95
|7.274.316.855
|% 5,18
|
|KRDMD
|19,45
|5.926.028.541
|% 8,06
|
|EKGYO
|9,21
|4.716.177.588
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,21
|4.716.177.588
|% 8,61
|
|KRDMD
|19,45
|5.926.028.541
|% 8,06
|
|YKBNK
|10,75
|2.846.062.553
|% 2,58
|
|EREGL
|41,66
|10.272.752.206
|% 3,94
|
|SKBNK
|2,86
|638.555.491
|% 4,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7631
|18,7689
|% 0,03
|
|Euro
|19,7831
|19,7937
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,2658
|22,3774
|% -0,10
|
|Frank
|19,9447
|20,0649
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9782
|5,0031
|% 0,02
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,66
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,15
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.535
|7.594
|6,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,06
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58FENER
Yüzde 7.22 oranında artışla 70.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 869, 398 adet işlem
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16:57ORCAY
Yüzde 9.33 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 396 adet işlem
-
16:56TETMT
Yüzde 9.99 oranında artışla 278.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 845 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 5, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 41 üstünde . İşlem hacmi 107, 206.00 milyon TL de
-
16:55ORCAY
Yüzde 9.73 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 701, 063 adet işlem