***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GLM Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095347
BIST
16:375.293
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 176,97
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:3718,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3719,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:371.109,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.109,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KRDMB
|16,72
|99.672.512
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.447.645
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.806.506
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.247.842
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.960.277
|% -10,00
|
|ADEL
|124,80
|118.108.381
|% -8,97
|
|MARTI
|4,99
|114.228.692
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,86
|32.066.801
|% -8,17
|
|EREGL
|41,70
|10.043.241.784
|% 4,04
|
|THYAO
|140,90
|8.918.147.590
|% 4,22
|
|ASELS
|62,00
|7.092.445.422
|% 5,26
|
|KRDMD
|19,36
|5.758.018.427
|% 7,56
|
|EKGYO
|9,16
|4.602.587.828
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.602.587.828
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,36
|5.758.018.427
|% 7,56
|
|YKBNK
|10,77
|2.808.178.717
|% 2,77
|
|EREGL
|41,70
|10.043.241.784
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,86
|631.133.408
|% 4,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7690
|% 0,03
|
|Euro
|19,7530
|19,7685
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,2283
|22,3398
|% -0,27
|
|Frank
|19,9151
|20,0351
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9778
|5,0028
|% 0,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|15,39
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.535
|7.598
|10,00
|
|Yarım
|3.649
|3.714
|5,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|0,27
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 12 artarak (% 3.31 ) 4, 689
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, SNICA, TETMT, TERA, UZERB, KRDMA, BRKVY, GMTAS, KRDMB, HKTM
-
16:50
FORMT, SNKRN, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
BMSTL, UFUK, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 245 hisse senedinden 190 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 47 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem