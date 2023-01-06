***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GCD Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095348
BIST
16:525.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,40%
|| 225,28
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.342
En Düşük
4.961
16:5218,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5219,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:521.116,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.116,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,73
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KRDMB
|16,72
|99.873.620
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.580.794
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.266.733
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,80
|120.204.093
|% -9,70
|
|MARTI
|5,00
|115.348.050
|% -8,76
|
|ULUFA
|6,86
|32.742.390
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|235.957.156
|% -8,05
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|THYAO
|140,90
|9.023.514.805
|% 4,22
|
|ASELS
|61,90
|7.291.164.809
|% 5,09
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|YKBNK
|10,74
|2.850.731.431
|% 2,48
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,85
|640.063.351
|% 4,40
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7597
|18,7674
|% 0,02
|
|Euro
|19,7808
|19,7925
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,2907
|22,4025
|% 0,01
|
|Frank
|19,9653
|20,0856
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,08
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 185, 3 artarak (% 4.08 ) 4, 725
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING
-
17:05
SNKRN, EGGUB, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
YESIL, ETYAT, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında