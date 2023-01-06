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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.01.2023 16:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

GCD Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095348


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 16,72 99.873.620 % 10,00  
BRKVY 28,82 41.580.794 % 10,00  
TETMT 278,60 4.849.689 % 9,99  
HKTM 61,65 61.563.430 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.266.733 % 9,98  
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16:50 Alış Satış %  
Dolar 18,7597 18,7674 % 0,02  
Euro 19,7808 19,7925 % 0,14  
Sterlin 22,2907 22,4025 % 0,01  
Frank 19,9653 20,0856 % 0,03  
Riyal 4,9773 5,0023 % 0,00  
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16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 14,77  
Altın Gr. 1.110 1.110 3,89  
Cumhuriyet 7.503 7.617 18,00  
Tam 7.540 7.602 14,00  
Yarım 3.651 3.716 7,00  
Çeyrek 1.831 1.858 4,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 0,41  
Gümüş Gr. 14,14 14,16 0,13  
B. Petrol 78,77 78,77 0,08  
Seans Raporu 16:50
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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