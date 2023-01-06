***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AP2 Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095351
BIST
16:355.303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 186,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:3518,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3519,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:351.110,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.110,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRKVY
|28,82
|41.399.717
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.568.647
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.791.740
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.655.045
|% -10,00
|
|MARTI
|4,99
|113.022.971
|% -8,94
|
|ADEL
|125,40
|115.411.392
|% -8,53
|
|ULUFA
|6,85
|31.673.919
|% -8,30
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|THYAO
|140,10
|8.739.930.382
|% 3,62
|
|ASELS
|61,50
|6.961.976.870
|% 4,41
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,73
|2.748.130.557
|% 2,39
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,86
|620.465.583
|% 4,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7690
|% 0,03
|
|Euro
|19,7530
|19,7685
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,1947
|22,3060
|% -0,42
|
|Frank
|19,8927
|20,0125
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,66
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,15
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.535
|7.594
|6,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,06
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 12 artarak (% 3.31 ) 4, 689
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, SNICA, TETMT, TERA, UZERB, KRDMA, BRKVY, GMTAS, KRDMB, HKTM
-
16:50
FORMT, SNKRN, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
BMSTL, UFUK, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 245 hisse senedinden 190 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 47 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem