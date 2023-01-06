***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ABG Fon - Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095357
BIST
16:415.288
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 171,54
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.303
En Düşük
4.961
16:4118,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4119,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:411.110,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.110,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ORCAY
|8,25
|35.052.678
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.449.461
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.672.512
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.806.506
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|201.292.670
|% -10,00
|
|ADEL
|124,80
|118.108.381
|% -8,97
|
|MARTI
|5,00
|114.637.288
|% -8,76
|
|ULUFA
|6,89
|32.106.731
|% -7,76
|
|EREGL
|41,64
|10.086.403.187
|% 3,89
|
|THYAO
|140,50
|8.947.558.458
|% 3,92
|
|ASELS
|61,75
|7.135.552.274
|% 4,84
|
|KRDMD
|19,36
|5.778.729.351
|% 7,56
|
|EKGYO
|9,15
|4.614.821.374
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.614.821.374
|% 7,90
|
|KRDMD
|19,36
|5.778.729.351
|% 7,56
|
|YKBNK
|10,76
|2.823.655.099
|% 2,67
|
|EREGL
|41,64
|10.086.403.187
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|634.394.015
|% 4,76
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7608
|18,7688
|% 0,02
|
|Euro
|19,7717
|19,7854
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,2088
|22,3202
|% -0,36
|
|Frank
|19,9196
|20,0396
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9772
|5,0022
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,40
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,55
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|