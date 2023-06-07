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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.06.2023 15:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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AHU Fon - Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156736


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 2.990,50 36.851.159 % 10,00  
VKFYO 11,89 8.450.097 % 9,99  
ALFAS 369,80 123.751.721 % 9,99  
MIPAZ 9,03 35.448.135 % 9,99  
TATGD 29,30 156.041.150 % 9,98  
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16:28 Alış Satış %  
Dolar 23,0726 23,0798 % 7,01  
Euro 24,8873 24,9023 % 7,58  
Sterlin 28,7208 28,8648 % 7,54  
Frank 25,3958 25,5488 % 7,32  
Riyal 6,1410 6,1718 % 7,11  
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16:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 -1,24  
Altın Gr. 1.456 1.456 94,68  
Cumhuriyet 9.806 9.954 571,00  
Tam 9.740 10.006 572,16  
Yarım 4.795 4.887 260,00  
Çeyrek 2.390 2.444 131,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,74 0,14  
Gümüş Gr. 17,55 17,57 1,20  
B. Petrol 76,78 76,78 0,49  
Seans Raporu 16:28
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