***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2023 15:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156737
BIST
16:285.570
En Düşük
|Değişim
|: 3,35%
|| 180,70
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:2823,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 7,01%
|| 1,5112
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:2824,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 7,58%
|| 1,7542
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:281.455,95
En Yüksek
|Değişim
|: 6,96%
|| 94,68
|Açılış
|: 1.455,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:28
|DOCO
|2.990,50
|36.851.159
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,89
|8.450.097
|% 9,99
|
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|MIPAZ
|9,03
|35.448.135
|% 9,99
|
|TATGD
|29,30
|156.041.150
|% 9,98
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|54.489.775
|% -9,97
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|MARKA
|10,61
|38.766.452
|% -6,85
|
|BRMEN
|1,81
|322.756
|% -6,70
|
|THYAO
|171,80
|7.622.061.083
|% 3,87
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|SISE
|45,44
|4.196.407.194
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|ISCTR
|13,44
|3.888.137.581
|% 5,41
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,53
|597.971.133
|% 2,43
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0726
|23,0798
|% 7,01
|
|Euro
|24,8873
|24,9023
|% 7,58
|
|Sterlin
|28,7208
|28,8648
|% 7,54
|
|Frank
|25,3958
|25,5488
|% 7,32
|
|Riyal
|6,1410
|6,1718
|% 7,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|94,68
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.740
|10.006
|572,16
|
|Yarım
|4.795
|4.887
|260,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.444
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,20
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
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16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
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16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de
-
16:40EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 850 adet işlem