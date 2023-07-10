***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 12:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHN Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168636
BIST
'
14:106.262
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 75,28
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1026,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0650
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1028,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:101.614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:06
|EUPWR
|114,40
|1.429.762.708
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|106.948.489
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.253.601
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.114.982
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,10
|132.687.284
|% -6,27
|
|ICUGS
|8,02
|15.619.011
|% -5,65
|
|RAYSG
|31,64
|45.718.334
|% -3,71
|
|YAPRK
|117,50
|40.064.286
|% -3,69
|
|AYES
|21,80
|745.342
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,75
|5.593.333.634
|% 1,35
|
|THYAO
|215,20
|4.400.726.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|2.990.298.495
|% -0,24
|
|ASELS
|61,35
|2.673.907.064
|% 3,90
|
|TUPRS
|90,10
|2.312.465.927
|% -0,77
|
|EKGYO
|8,43
|2.990.298.495
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|466.900.964
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|198.477.583
|% 6,17
|
|PETKM
|16,41
|1.580.290.287
|% 3,01
|
|YKBNK
|13,05
|1.187.195.773
|% 0,69
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0891
|26,1084
|% 0,27
|
|Euro
|28,5933
|28,6159
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2808
|33,4477
|% -0,13
|
|Frank
|29,2148
|29,3908
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9364
|6,9712
|% 0,24
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,21
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.400
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,64
|