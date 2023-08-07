***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 15:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHI Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181491
BIST
'
16:077.460
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 59,69
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:0726,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0858
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:0729,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0632
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:071.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|255.195.658
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|105.696.814
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.299.722
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|5.514.702
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|ZEDUR
|96,00
|327.497.508
|% -9,77
|
|ENSRI
|10,24
|112.972.918
|% -6,23
|
|LIDER
|149,80
|163.181.184
|% -6,08
|
|CVKMD
|295,20
|673.046.019
|% -6,02
|
|KLSER
|53,50
|4.883.017.998
|% 9,95
|
|EKGYO
|8,98
|3.308.967.280
|% 1,35
|
|ASTOR
|109,10
|3.129.157.563
|% -2,59
|
|KONTR
|247,60
|2.667.657.281
|% 0,24
|
|SMRTG
|81,35
|2.317.764.801
|% -4,07
|
|EKGYO
|8,98
|3.308.967.280
|% 1,35
|
|ADESE
|1,89
|292.219.137
|% 9,88
|
|FZLGY
|15,84
|1.671.510.279
|% 8,57
|
|KLSER
|53,50
|4.883.017.998
|% 9,95
|
|KLGYO
|3,35
|295.823.636
|% 3,72
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9925
|26,9981
|% 0,31
|
|Euro
|29,7150
|29,7311
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3893
|34,5618
|% 0,51
|
|Frank
|30,7567
|30,9420
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1747
|7,2106
|% 0,31
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|