***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2023 15:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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DFI Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193202
BIST
'
17:128.350
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,57
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1226,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0492
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1228,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1186
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:121.664,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,07
|Açılış
|: 1.664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,87
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.512.250.883
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.332,50
|451.719.287
|% -7,80
|
|ENERY
|207,00
|6.765.626.766
|% 0,24
|
|THYAO
|245,30
|5.640.984.228
|% 0,29
|
|KOZAL
|30,94
|4.744.538.770
|% 1,91
|
|ASELS
|43,26
|4.708.892.036
|% 3,00
|
|ISCTR
|24,80
|4.497.735.369
|% 0,98
|
|ZOREN
|5,06
|2.381.723.609
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,52
|2.503.791.502
|% -0,83
|
|GSDHO
|4,88
|1.236.412.826
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,29
|3.203.292.740
|% 0,29
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8465
|26,8520
|% 0,19
|
|Euro
|28,8150
|28,8307
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4894
|33,6574
|% 0,46
|
|Frank
|30,0356
|30,2165
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|8,97
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|6,99
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.059
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.546
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem
-
17:23HURGZ
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 664, 088 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ASTOR, PETKM
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.20 ) 7, 320
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASGYO, PENGD, HUBVC, BAYRK, SNPAM, SKBNK, TMSN, GRSEL, BRMEN, KLRHO