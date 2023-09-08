***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2023 15:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHU Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193203
BIST
'
17:138.348
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,69
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1326,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1328,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1226
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:131.665,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.665,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,87
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|488.579.094
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.511.059.327
|% -9,96
|
|BRSAN
|712,60
|2.114.074.497
|% -7,68
|
|ENERY
|206,20
|6.738.827.760
|% -0,15
|
|THYAO
|245,40
|5.633.388.545
|% 0,33
|
|KOZAL
|30,96
|4.734.681.413
|% 1,98
|
|ASELS
|43,28
|4.705.338.347
|% 3,05
|
|ISCTR
|24,82
|4.486.874.437
|% 1,06
|
|ZOREN
|5,06
|2.368.465.280
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.567.375
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,53
|2.502.333.191
|% -0,73
|
|GSDHO
|4,87
|1.235.912.793
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,31
|3.198.289.853
|% 0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8440
|26,8538
|% 0,19
|
|Euro
|28,8126
|28,8312
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4803
|33,6482
|% 0,43
|
|Frank
|30,0397
|30,2207
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:11
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17:26TOASO
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17:23HURGZ
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 664, 088 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ASTOR, PETKM
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.20 ) 7, 320