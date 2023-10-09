***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 15:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHI Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202499
BIST
'
17:148.289
En Düşük
|Değişim
|: -2,08%
|| -175,82
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1427,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1429,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:141.645,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,28
|Açılış
|: 1.645,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DMRGD
|19,91
|28.089.824
|% 10,00
|
|OTKAR
|424,60
|790.848.415
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|169.334.208
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|642.820.068
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|420.084.228
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|44.585.349
|% -9,94
|
|COSMO
|173,40
|123.022.564
|% -9,59
|
|FENER
|112,50
|708.281.195
|% -9,27
|
|ASELS
|43,30
|7.404.705.359
|% 5,82
|
|TUPRS
|150,10
|5.925.997.763
|% 1,62
|
|THYAO
|230,20
|5.415.688.986
|% -3,44
|
|PETKM
|23,72
|4.158.722.639
|% 2,68
|
|EREGL
|43,90
|3.568.040.010
|% -2,31
|
|ZOREN
|6,31
|3.011.718.750
|% -7,61
|
|EKGYO
|8,34
|2.319.942.963
|% -3,47
|
|IHLAS
|1,31
|308.803.432
|% -5,07
|
|PETKM
|23,72
|4.158.722.639
|% 2,68
|
|ASELS
|43,30
|7.404.705.359
|% 5,82
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6958
|27,7021
|% 0,45
|
|Euro
|29,2539
|29,2652
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,7146
|33,8836
|% 0,20
|
|Frank
|30,4188
|30,6020
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3636
|7,4005
|% 0,44
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,23
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.126
|11.229
|222,00
|
|Yarım
|5.580
|5.632
|112,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|56,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|2,69
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:27ATEKS
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 004 adet işlem
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17:25EUPWR
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 209.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 666, 632 adet işlem
-
17:24EDATA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 18.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 970 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 31 kaybederek (% -1.25 ) 8, 734
-
17:23XU100
Endeks 8, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 107, 674.00 milyon TL de