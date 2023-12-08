***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 13:44
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PFS Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224006
BIST
'
16:377.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,74
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:3728,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0657
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:3731,2345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0306
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:371.879,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,53
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IHYAY
|3,19
|34.546.335
|% 10,00
|
|KRTEK
|30,58
|60.578.572
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.463.892
|% 9,97
|
|MEKAG
|71,15
|82.162.502
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.492.906
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.503.606
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.477.834
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|256,25
|4.882.405.383
|% -1,35
|
|AGROT
|14,36
|2.393.684.327
|% 1,41
|
|ISCTR
|22,54
|2.233.280.367
|% 0,45
|
|TCELL
|58,35
|1.996.010.425
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,81
|1.972.367.565
|% -0,40
|
|EKGYO
|7,80
|1.697.665.295
|% 1,83
|
|AGROT
|14,36
|2.393.684.327
|% 1,41
|
|YKBNK
|19,81
|1.972.367.565
|% -0,40
|
|ISCTR
|22,54
|2.233.280.367
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,65
|112.662.089
|% -0,60
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9752
|28,9807
|% 0,22
|
|Euro
|31,2067
|31,2258
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,1765
|36,3579
|% -0,33
|
|Frank
|32,8073
|33,0049
|% -0,29
|
|Riyal
|7,7026
|7,7413
|% 0,21
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,72
|982,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,67
|75,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,21
|2.021,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50INDES
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 199 adet işlem
-
16:49BSOKE
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 576 adet işlem
-
16:47INDES
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 017, 043 adet işlem
-
16:46KRONT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 16.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 940 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 1 kaybederek (% -0.14 ) 7, 027