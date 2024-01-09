***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 15:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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DFI Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236146
BIST
'
16:237.774
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -44,67
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2329,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0710
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2332,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0306
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:231.957,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.957,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MARKA
|42,90
|15.984.358
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.697.285
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.158.505
|% 9,97
|
|BEGYO
|4,44
|424.668.165
|% 9,90
|
|CEMAS
|5,12
|210.324.213
|% 9,87
|
|BAGFS
|30,00
|137.192.508
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|137.798.058
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,90
|254.684.446
|% -7,94
|
|CVKMD
|385,25
|305.468.359
|% -7,45
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,40
|8.889.651.639
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,50
|6.356.574.229
|% 0,79
|
|YKBNK
|22,84
|6.114.483.599
|% 3,82
|
|AKBNK
|41,06
|4.650.394.068
|% 1,53
|
|GARAN
|62,30
|2.910.029.333
|% 0,32
|
|YKBNK
|22,84
|6.114.483.599
|% 3,82
|
|ISCTR
|25,50
|6.356.574.229
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.572.188.866
|% 0,25
|
|VAKBN
|15,49
|2.518.107.464
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|385.458.234
|% 8,20
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9379
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7776
|32,7901
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,9881
|38,1786
|% 0,02
|
|Frank
|35,0305
|35,2415
|% -0,20
|
|Riyal
|7,9596
|7,9995
|% 0,23
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:22
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