***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 15:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHN Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236148
BIST
'
16:247.773
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -46,33
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2429,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0717
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2432,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0325
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:241.957,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.957,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MARKA
|42,90
|15.984.358
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.665.875
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.147.873
|% 9,97
|
|BEGYO
|4,44
|424.463.606
|% 9,90
|
|CEMAS
|5,12
|210.308.853
|% 9,87
|
|BAGFS
|30,00
|136.880.688
|% -9,96
|
|FLAP
|11,11
|136.931.950
|% -8,56
|
|EBEBK
|64,90
|254.212.176
|% -7,94
|
|CVKMD
|385,50
|304.453.740
|% -7,39
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,20
|8.858.572.598
|% 0,25
|
|ISCTR
|25,46
|6.320.558.336
|% 0,63
|
|YKBNK
|22,86
|6.081.501.013
|% 3,91
|
|AKBNK
|41,06
|4.625.344.139
|% 1,53
|
|GARAN
|62,25
|2.895.672.355
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,86
|6.081.501.013
|% 3,91
|
|ISCTR
|25,46
|6.320.558.336
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,94
|1.559.725.810
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,47
|2.506.632.781
|% 3,83
|
|HLGYO
|2,64
|376.814.512
|% 8,20
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9379
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7776
|32,7901
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,9974
|38,1880
|% 0,04
|
|Frank
|35,0369
|35,2480
|% -0,18
|
|Riyal
|7,9596
|7,9996
|% 0,23
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,16
|942,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|987,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:22
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