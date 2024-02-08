***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 13:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHI Fon - Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248051
BIST
'
15:238.973
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 130,24
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.974
15:2330,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0197
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2332,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:231.994,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.994,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ARZUM
|42,92
|133.228.482
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.422.848
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|954.005.692
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|396.312.620
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.655.955
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|485.974.237
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|155.964.440
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|CELHA
|30,56
|55.828.587
|% -5,85
|
|THYAO
|290,75
|8.515.652.074
|% 1,66
|
|EREGL
|45,40
|4.717.674.210
|% 0,84
|
|REEDR
|41,14
|4.418.855.338
|% -1,30
|
|TUPRS
|156,80
|2.965.699.168
|% 1,62
|
|SISE
|51,85
|2.806.564.928
|% 3,18
|
|TSPOR
|1,69
|254.645.993
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|311.209.019
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|369.997.940
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|609.382.268
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.146.124.768
|% 0,68
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5972
|30,6026
|% 0,06
|
|Euro
|32,9694
|32,9942
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,4492
|38,6421
|% -0,15
|
|Frank
|34,8594
|35,0694
|% -0,00
|
|Riyal
|8,1361
|8,1769
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|880,07
|881,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,14
|882,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,74
|2.027,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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15:38ERSU
Yüzde 7.92 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 881 adet işlem
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15:35KTLEV
Yüzde 8.16 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 248 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 8, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 443.00 milyon TL de
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15:33AYDEM
Yüzde 4.98 oranında artışla 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 860, 502 adet işlem
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15:32GEREL
Yüzde 4.89 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 969, 519 adet işlem