***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) RİSK ÖLÇÜM ESASLARI 21.02.2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251049BIST