***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
04.03.2022 12:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük değişikliğine ilişkin duyurumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007219
BIST
12:162.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -17,02
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
12:1614,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1257
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:1615,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0882
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:16888,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,44
|Açılış
|: 888,61
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:16
|AVOD
|1,41
|6.062.601
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,51
|25.508.882
|% 9,34
|
|EGSER
|17,94
|27.269.419
|% 8,40
|
|ATATP
|70,05
|34.047.376
|% 6,62
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|KGYO
|5,70
|825.840
|% -7,32
|
|EDIP
|3,55
|15.500.833
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,06
|33.619.683
|% -5,85
|
|DAGHL
|13,00
|1.257.836
|% -5,59
|
|KRDMD
|13,79
|1.957.694.487
|% 1,32
|
|EREGL
|34,74
|1.357.060.508
|% -1,70
|
|ASELS
|24,40
|899.814.108
|% 2,43
|
|THYAO
|25,40
|860.285.444
|% -2,08
|
|KOZAL
|131,40
|837.921.202
|% 1,94
|
|DOHOL
|2,81
|405.522.941
|% 6,04
|
|KRDMD
|13,79
|1.957.694.487
|% 1,32
|
|PETKM
|8,03
|635.625.060
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,63
|267.477.451
|% -0,82
|
|ODAS
|1,34
|90.585.084
|% 0,75
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2313
|14,2399
|% 0,89
|
|Euro
|15,7030
|15,7322
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,8888
|18,9836
|% 0,63
|
|Frank
|15,4349
|15,5279
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7820
|3,8010
|% 0,85
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|3,94
|
|Altın Gr.
|886
|886
|7,13
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.841
|5.988
|50,10
|
|Yarım
|2.823
|2.897
|24,24
|
|Çeyrek
|1.416
|1.448
|12,12
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,68
|