***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
04.03.2022 12:29
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük değişikliğine ait duyurumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007221
BIST
12:411.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -24,19
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
12:4114,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1284
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:4115,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0910
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:41889,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,78
|Açılış
|: 889,95
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:41
|AVOD
|1,41
|7.065.272
|% 41,00
|
|MEDTR
|11,93
|20.218.550
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|29.388.415
|% 9,95
|
|EGSER
|17,99
|28.509.407
|% 8,70
|
|VERUS
|50,60
|21.683.968
|% 7,07
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|38.516.502
|% -6,77
|
|EDIP
|3,54
|15.650.373
|% -6,35
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|DOCO
|1.237,80
|17.649.517
|% -5,26
|
|KRDMD
|13,77
|2.155.560.777
|% 1,18
|
|EREGL
|34,72
|1.494.650.494
|% -1,75
|
|THYAO
|25,34
|975.236.029
|% -2,31
|
|ASELS
|24,42
|953.327.785
|% 2,52
|
|KOZAL
|132,00
|886.365.410
|% 2,40
|
|KRDMD
|13,77
|2.155.560.777
|% 1,18
|
|DOHOL
|2,82
|425.368.551
|% 6,42
|
|ODAS
|1,37
|119.955.124
|% 3,01
|
|PETKM
|8,02
|698.882.837
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,64
|284.348.324
|% -0,55
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2367
|14,2426
|% 0,91
|
|Euro
|15,7106
|15,7350
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,8991
|18,9939
|% 0,68
|
|Frank
|15,4386
|15,5316
|% 0,89
|
|Riyal
|3,7831
|3,8021
|% 0,88
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|7,15
|
|Altın Gr.
|889
|889
|9,72
|
|Cumhuriyet
|5.885
|5.974
|74,00
|
|Tam
|5.854
|6.002
|64,15
|
|Yarım
|2.830
|2.904
|31,03
|
|Çeyrek
|1.419
|1.452
|15,52
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,85
|