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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

04.03.2022 12:29
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük değişikliğine ait duyurumuz ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007221


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