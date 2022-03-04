***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
04.03.2022 12:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük değişikliğine ilişkin duyurumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007223
BIST
12:352.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,47
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
12:3514,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1279
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:3515,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:35888,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,34
|Açılış
|: 888,52
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:33
|AVOD
|1,41
|6.992.678
|% 41,00
|
|MEDTR
|11,93
|19.853.122
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,58
|27.949.895
|% 9,87
|
|EGSER
|17,88
|28.340.745
|% 8,04
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|37.602.557
|% -6,77
|
|EDIP
|3,54
|15.636.359
|% -6,35
|
|ACSEL
|24,12
|13.231.776
|% -5,49
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,71
|2.090.942.599
|% 0,73
|
|EREGL
|34,58
|1.462.251.717
|% -2,15
|
|THYAO
|25,34
|945.367.970
|% -2,31
|
|ASELS
|24,42
|942.080.687
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,10
|867.843.822
|% 1,71
|
|KRDMD
|13,71
|2.090.942.599
|% 0,73
|
|DOHOL
|2,81
|420.473.065
|% 6,04
|
|PETKM
|8,02
|683.032.603
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,62
|273.846.659
|% -1,09
|
|ODAS
|1,35
|92.243.167
|% 1,50
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2302
|14,2374
|% 0,87
|
|Euro
|15,6947
|15,7260
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,9018
|18,9966
|% 0,70
|
|Frank
|15,4351
|15,5281
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7825
|3,8015
|% 0,86
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|7,15
|
|Altın Gr.
|889
|889
|9,72
|
|Cumhuriyet
|5.885
|5.974
|74,00
|
|Tam
|5.854
|6.002
|64,15
|
|Yarım
|2.830
|2.904
|31,03
|
|Çeyrek
|1.419
|1.452
|15,52
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,85
|