***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.03.2022 12:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007220
BIST
13:162.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -18,27
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1614,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1307
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1615,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0683
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:16889,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,51
|Açılış
|: 889,68
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AVOD
|1,41
|13.565.753
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.090.150
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.685.057
|% 9,95
|
|EGSER
|17,98
|31.026.268
|% 8,64
|
|DOHOL
|2,86
|512.409.219
|% 7,92
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|40.206.199
|% -6,77
|
|EDIP
|3,53
|16.465.727
|% -6,61
|
|DOCO
|1.236,30
|20.154.579
|% -5,37
|
|EDATA
|22,56
|10.633.010
|% -5,29
|
|KRDMD
|13,72
|2.284.646.673
|% 0,81
|
|EREGL
|34,70
|1.593.808.219
|% -1,81
|
|THYAO
|25,30
|1.124.499.581
|% -2,47
|
|ASELS
|24,42
|995.838.478
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,40
|929.529.776
|% 1,94
|
|DOHOL
|2,86
|512.409.219
|% 7,92
|
|KRDMD
|13,72
|2.284.646.673
|% 0,81
|
|ODAS
|1,40
|205.851.742
|% 5,26
|
|PETKM
|8,06
|751.903.829
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|295.747.663
|% -0,55
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2394
|14,2449
|% 0,93
|
|Euro
|15,6869
|15,7123
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,8644
|18,9590
|% 0,50
|
|Frank
|15,4204
|15,5133
|% 0,78
|
|Riyal
|3,7804
|3,7993
|% 0,80
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|6,25
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,90
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.868
|6.016
|77,84
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,66
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,83
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,04
|