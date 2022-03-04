***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.03.2022 12:29
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007222
BIST
12:411.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -24,19
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
12:4114,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1284
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:4115,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0910
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:41889,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,78
|Açılış
|: 889,95
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:39
|AVOD
|1,41
|7.065.272
|% 41,00
|
|MEDTR
|11,93
|20.218.550
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|29.388.415
|% 9,95
|
|EGSER
|17,99
|28.509.407
|% 8,70
|
|VERUS
|50,60
|21.683.968
|% 7,07
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|38.516.502
|% -6,77
|
|EDIP
|3,54
|15.650.373
|% -6,35
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|DOCO
|1.237,80
|17.649.517
|% -5,26
|
|KRDMD
|13,77
|2.155.560.777
|% 1,18
|
|EREGL
|34,72
|1.494.650.494
|% -1,75
|
|THYAO
|25,34
|975.236.029
|% -2,31
|
|ASELS
|24,42
|953.327.785
|% 2,52
|
|KOZAL
|132,00
|886.365.410
|% 2,40
|
|KRDMD
|13,77
|2.155.560.777
|% 1,18
|
|DOHOL
|2,82
|425.368.551
|% 6,42
|
|ODAS
|1,37
|119.955.124
|% 3,01
|
|PETKM
|8,02
|698.882.837
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,64
|284.348.324
|% -0,55
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2351
|14,2383
|% 0,88
|
|Euro
|15,7023
|15,7278
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8991
|18,9939
|% 0,68
|
|Frank
|15,4386
|15,5316
|% 0,89
|
|Riyal
|3,7831
|3,8021
|% 0,88
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|7,15
|
|Altın Gr.
|889
|889
|9,72
|
|Cumhuriyet
|5.885
|5.974
|74,00
|
|Tam
|5.854
|6.002
|64,15
|
|Yarım
|2.830
|2.904
|31,03
|
|Çeyrek
|1.419
|1.452
|15,52
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,85
|