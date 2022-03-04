***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.03.2022 12:30
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007224
BIST
12:202.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,33
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
12:2014,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1229
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:2015,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0786
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:20888,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,45
|Açılış
|: 888,59
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:19
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,59
|26.136.804
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,74
|13.945.095
|% 8,20
|
|EGSER
|17,85
|27.568.813
|% 7,85
|
|ATEKS
|37,46
|8.658.673
|% 7,21
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|KGYO
|5,70
|825.840
|% -7,32
|
|EDIP
|3,55
|15.514.118
|% -6,08
|
|SRVGY
|89,30
|6.174.758
|% -5,65
|
|DAGHL
|13,00
|1.263.946
|% -5,59
|
|KRDMD
|13,78
|1.965.490.556
|% 1,25
|
|EREGL
|34,74
|1.369.243.435
|% -1,70
|
|ASELS
|24,42
|912.034.069
|% 2,52
|
|THYAO
|25,42
|874.355.202
|% -2,00
|
|KOZAL
|132,00
|847.387.059
|% 2,40
|
|DOHOL
|2,82
|406.593.398
|% 6,42
|
|KRDMD
|13,78
|1.965.490.556
|% 1,25
|
|PETKM
|8,04
|641.396.371
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,63
|268.262.805
|% -0,82
|
|ODAS
|1,35
|90.819.833
|% 1,50
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2314
|14,2436
|% 0,92
|
|Euro
|15,7000
|15,7276
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,8853
|18,9800
|% 0,61
|
|Frank
|15,4303
|15,5232
|% 0,84
|
|Riyal
|3,7809
|3,7999
|% 0,82
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|4,29
|
|Altın Gr.
|886
|887
|7,33
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.842
|5.989
|51,07
|
|Yarım
|2.823
|2.897
|24,70
|
|Çeyrek
|1.416
|1.449
|12,35
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,68
|