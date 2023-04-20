***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.04.2023 11:11
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu - İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140278
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0324
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.245,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.245,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YONGA
|29,12
|213.358
|% 9,97
|
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|295.275.603
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|33.838.226
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.316.539
|% 9,87
|
|IMASM
|46,32
|26.888.568
|% -9,97
|
|CVKMD
|153,70
|1.708.128.416
|% -9,00
|
|VKGYO
|3,19
|91.831.806
|% -7,00
|
|DIRIT
|6,51
|515.558
|% -5,65
|
|GESAN
|80,10
|713.448.675
|% -5,54
|
|KOPOL
|37,26
|2.181.134.690
|% -5,43
|
|HALKB
|12,45
|1.987.771.219
|% -0,80
|
|CVKMD
|153,70
|1.708.128.416
|% -9,00
|
|VAKBN
|9,74
|1.455.965.761
|% -5,44
|
|AKBNK
|17,71
|1.117.336.535
|% -4,17
|
|HALKB
|12,45
|1.987.771.219
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,74
|1.455.965.761
|% -5,44
|
|ISCTR
|11,87
|824.571.628
|% -3,42
|
|YKBNK
|10,17
|664.094.016
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,71
|1.117.336.535
|% -4,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4033
|19,4079
|% 0,07
|
|Euro
|21,2680
|21,2736
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,0473
|24,1679
|% -0,02
|
|Frank
|21,5770
|21,7070
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1582
|5,1840
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|8.907
|9.042
|-17,00
|
|Tam
|8.939
|9.070
|-95,00
|
|Yarım
|4.366
|4.431
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.183
|2.229
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,70
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,49
|81,49
|-1,63
|