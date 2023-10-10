***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.10.2023 12:12
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LGO Fon - Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203728
BIST
'
13:298.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 189,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2927,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2929,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1384
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:291.655,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.655,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:27
|YEOTK
|247,50
|370.971.271
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|486.132.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|187.925.123
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,85
|32.605.799
|% -2,77
|
|YKSLN
|15,29
|47.454.457
|% -2,74
|
|REEDR
|22,78
|355.141.014
|% -2,57
|
|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
|
|THYAO
|231,80
|3.101.454.681
|% 2,02
|
|ASELS
|42,78
|2.662.371.891
|% -2,51
|
|YKBNK
|19,25
|2.365.525.951
|% 3,94
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|TUPRS
|149,20
|2.324.059.359
|% 0,88
|
|ZOREN
|6,49
|2.358.864.182
|% 5,53
|
|KATMR
|3,19
|708.826.212
|% -0,93
|
|SKBNK
|7,60
|1.511.010.926
|% 9,35
|
|ODAS
|13,66
|2.043.433.843
|% 9,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.106.781.756
|% 1,59
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7247
|27,7303
|% 0,22
|
|Euro
|29,4054
|29,4147
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,9029
|34,0729
|% 0,36
|
|Frank
|30,5092
|30,6930
|% 0,31
|
|Riyal
|7,3734
|7,4103
|% 0,18
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,29
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.229
|11.316
|-16,00
|
|Yarım
|5.632
|5.675
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,01
|88,01
|-0,14
|