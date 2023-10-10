***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.10.2023 14:26
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SSE Fon - Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203801
BIST
'
16:018.414
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 220,27
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0127,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0577
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0129,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1264
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:011.653,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.653,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7212
|27,7265
|% 0,21
|
|Euro
|29,3988
|29,4107
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8600
|34,0298
|% 0,23
|
|Frank
|30,4389
|30,6223
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3696
|7,4066
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,90
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|11.487
|11.661
|116,00
|
|Tam
|11.251
|11.340
|8,00
|
|Yarım
|5.643
|5.687
|4,00
|
|Çeyrek
|2.813
|2.844
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|-0,43
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP