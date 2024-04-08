***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.04.2024 10:31
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB FON- İÇ TÜZÜK 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269502
BIST
'
11:389.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 76,09
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3832,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3834,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1429
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:382.407,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ODINE
|75,35
|403.019.758
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.428.092
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|75.211.283
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|271.704.221
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|693.302.940
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.435.945
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.460,00
|152.844.609
|% -5,44
|
|GENIL
|60,70
|129.921.939
|% -4,71
|
|MARTI
|4,36
|50.177.176
|% -3,33
|
|THYAO
|309,50
|5.098.280.579
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,95
|2.198.529.162
|% 1,49
|
|TUPRS
|178,90
|1.564.210.279
|% -0,45
|
|YKBNK
|30,60
|1.497.925.015
|% 1,32
|
|EREGL
|41,60
|1.286.248.903
|% 0,53
|
|ISCTR
|12,95
|2.198.529.162
|% 1,49
|
|EKGYO
|10,21
|811.712.430
|% 3,34
|
|ZOREN
|5,80
|448.064.233
|% 0,87
|
|YKBNK
|30,60
|1.497.925.015
|% 1,32
|
|HALKB
|16,08
|743.895.056
|% 6,84
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0560
|32,0647
|% 0,15
|
|Euro
|34,8663
|34,9169
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4712
|35,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,77
|27,81
|% 0,66
|
|Platin
|938,28
|939,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,70
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.333,72
|2.334,07
|% 0,66
|