***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.04.2024 10:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GCD FON- İÇ TÜZÜK 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269519
BIST
'
11:379.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 73,17
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3732,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0516
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3734,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1623
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:372.407,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ODINE
|75,35
|403.217.251
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.481.013
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|272.207.138
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|694.393.464
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|96.324.963
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.436.795
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.463,00
|153.758.108
|% -5,25
|
|GENIL
|60,60
|130.969.780
|% -4,87
|
|MARTI
|4,36
|50.376.236
|% -3,33
|
|THYAO
|310,00
|5.150.698.174
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,99
|2.239.175.937
|% 1,80
|
|TUPRS
|179,00
|1.582.658.735
|% -0,39
|
|YKBNK
|30,62
|1.554.584.420
|% 1,39
|
|EREGL
|41,62
|1.296.765.243
|% 0,58
|
|ISCTR
|12,99
|2.239.175.937
|% 1,80
|
|EKGYO
|10,25
|815.584.785
|% 3,74
|
|ZOREN
|5,80
|456.916.340
|% 0,87
|
|YKBNK
|30,62
|1.554.584.420
|% 1,39
|
|HALKB
|16,15
|755.243.798
|% 7,31
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0574
|32,0674
|% 0,16
|
|Euro
|34,8662
|34,9148
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5572
|40,7605
|% 0,57
|
|Frank
|35,4829
|35,6608
|% 0,30
|
|Riyal
|8,5641
|8,6071
|% 0,62
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,82
|% 0,66
|
|Platin
|938,08
|939,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,81
|1.013,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,28
|90,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.333,71
|2.334,68
|% 0,66
|