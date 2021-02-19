***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2021 10:06
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALİ ALTINBAŞ 6620000 TRY 94,57
SERDAR ALTINBAŞ 180000 TRY 2,57
FATMA ALTINBAŞ 180000 TRY 2,57
ZUHAL TOPALOĞLU 20000 TRY 0,29
TOPLAM 7000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910969
BIST
11:261.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.560
En Düşük
1.550
11:266,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9607
11:268,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
11:26397,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 397,13
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|19.586.022
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.217.031
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|298.414.994
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|26.033.677
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,55
|995.498.242
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,70
|916.265.423
|% -2,89
|
|VESBE
|55,90
|360.469.149
|% 9,93
|
|GARAN
|9,26
|337.353.841
|% -0,75
|
|ODAS
|3,99
|332.593.895
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,49
|188.006.955
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,12
|95.140.564
|% -3,45
|
|ODAS
|3,99
|332.593.895
|% -1,97
|
|PETKM
|5,19
|306.516.346
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,73
|148.676.242
|% -0,73
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9673
|6,9725
|% 0,12
|
|Euro
|8,4505
|8,4560
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% 0,05
|
|Frank
|7,7601
|7,8068
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,05
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,85
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,01
|63,01
|-0,92
|
Seans Raporu
11:24
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-
11:38XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 9, 632.00 milyon TL de
-
11:38AGHOL
Yüzde 7.04 oranında artışla 33.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 793 adet işlem
-
11:37VAKFN
Yüzde 8.71 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 563 adet işlem
-
11:36VESBE
Yüzde 9.93 oranında artışla 55.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 182, 606 adet işlem
-
11:35TMSN
Yüzde 8.93 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 732, 204 adet işlem