***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTaner Arıcan Mali İşler ve Operasyon DirektörüHaluk Öztecim MüfettişFazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma DirektörüAlper Topkaya Portföy YöneticisiFatih Keleş İdari İşlerEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıZuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825Alper Topkaya Portföy Yöneticisi Finans Düzey3 - Türev Araçlar 207308 - 307369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915449BIST