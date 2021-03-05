***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2021 16:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi
Fatih Keleş İdari İşler
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi Finans Düzey3 - Türev Araçlar 207308 - 307369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915449
BIST
18:001.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:007,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:008,9867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:00411,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 411,01
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KONTR
|97,90
|373.336.775
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|LINK
|46,98
|20.765.027
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|FENER
|31,06
|218.148.626
|% -8,43
|
|PETKM
|6,00
|2.407.767.109
|% 1,87
|
|GARAN
|9,24
|1.491.778.254
|% -1,70
|
|THYAO
|14,77
|1.293.307.644
|% 0,34
|
|INDES
|32,48
|1.125.937.289
|% 6,56
|
|KRDMD
|7,29
|1.052.004.904
|% -0,95
|
|PETKM
|6,00
|2.407.767.109
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|757.674.599
|% 1,23
|
|TSKB
|1,75
|498.378.171
|% 1,74
|
|GARAN
|9,24
|1.491.778.254
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,43
|506.313.213
|% 2,39
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5327
|7,5361
|% 0,33
|
|Euro
|8,9790
|8,9875
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3722
|10,4242
|% -0,31
|
|Frank
|8,0700
|8,1186
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,36
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|2,30
|