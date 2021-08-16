***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2021 15:04
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYNUS HOLDİNG A.Ş. NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 55 Bağımsız Üye Değil
SERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 22.5 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komitesi
ZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. V - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Direktör Evet 0 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komitesi
SEYİT TAHİR ÖZEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye - İç Kontrolden Sorumlu Üye - MASAK Uyum Programından Sorumlu Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - Direktör
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi
Fatih Keleş İdari İşler
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958260
BIST