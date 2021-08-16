***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYNUS HOLDİNG A.Ş. NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 55 Bağımsız Üye DeğilSERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 22.5 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım KomitesiZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. V - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Direktör Evet 0 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım KomitesiSEYİT TAHİR ÖZEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye - İç Kontrolden Sorumlu Üye - MASAK Uyum Programından Sorumlu ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZuhal Topaloğlu Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - DirektörŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTaner Arıcan Mali İşler ve Operasyon DirektörüEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişFazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma DirektörüAlper Topkaya Portföy YöneticisiFatih Keleş İdari İşlerİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958260BIST