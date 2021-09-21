***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTaner Arıcan Mali İşler ve Operasyon DirektörüEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişFazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma DirektörüAlper Topkaya Portföy YöneticisiFatih Keleş İdari İşlerİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıHülya Bahçeci Risk Yönetim PersoneliGülsüm Doğan İç Kontrol Elemanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964738BIST