***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 16:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi
Fatih Keleş İdari İşler
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Personeli
Gülsüm Doğan İç Kontrol Elemanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964738
BIST
17:251.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.385
17:258,6503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2510,1485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:25493,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 493,99
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,14
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:25
|YEOTK
|55,00
|169.489.120
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.987.387
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.354.539
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|12.538.514
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.108.587
|% -9,85
|
|METRO
|1,40
|36.377.282
|% -7,89
|
|TSGYO
|2,90
|29.625.632
|% -7,35
|
|SANFM
|23,28
|10.378.688
|% -6,88
|
|THYAO
|13,04
|1.521.426.566
|% 1,80
|
|GARAN
|9,17
|1.192.136.701
|% 0,99
|
|TUPRS
|109,70
|754.988.121
|% 2,05
|
|TEZOL
|17,14
|579.978.015
|% -4,46
|
|EREGL
|16,19
|469.558.760
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,38
|407.445.573
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|276.909.345
|% -1,12
|
|GARAN
|9,17
|1.192.136.701
|% 0,99
|
|THYAO
|13,04
|1.521.426.566
|% 1,80
|
|TSKB
|1,20
|89.157.437
|% -0,83
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6475
|8,6503
|% -0,17
|
|Euro
|10,1432
|10,1485
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,7770
|11,8361
|% -0,20
|
|Frank
|9,3268
|9,3830
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% -0,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|-0,14
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 702 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 488.00 milyon TL de
-
17:34HUBVC
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 261 adet işlem
-
17:33SELVA
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 977, 167 adet işlem
-
17:32BRYAT
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 362.00 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 607 adet işlem