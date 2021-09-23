***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 11:23
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Fatih Keleş İdari İşler
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gülsüm Doğan İç Kontrol Elemanı
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964939
BIST
14:131.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,64
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:138,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1001
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:1310,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1573
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:13499,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,46
|Açılış
|: 499,39
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:13
|YEOTK
|66,55
|202.666.133
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|58.196.478
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.044.612
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|37.850.597
|% 9,79
|
|AKYHO
|2,45
|89.027.173
|% -9,59
|
|KTSKR
|57,90
|16.062.693
|% -8,10
|
|DESPC
|11,05
|6.157.582
|% -6,59
|
|DOGUB
|4,86
|8.078.419
|% -5,81
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,26
|1.531.948.614
|% -2,32
|
|EREGL
|16,66
|621.241.850
|% -1,42
|
|THYAO
|13,12
|610.749.962
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,40
|415.292.108
|% -1,64
|
|TUPRS
|110,50
|390.547.852
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,40
|415.292.108
|% -1,64
|
|GARAN
|9,26
|1.531.948.614
|% -2,32
|
|ODAS
|1,34
|89.816.269
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,36
|300.132.294
|% -2,19
|
|TSKB
|1,20
|61.375.314
|% -1,64
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7492
|8,7520
|% 1,16
|
|Euro
|10,2628
|10,2717
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0234
|% 1,85
|
|Frank
|9,4362
|9,4930
|% 1,44
|
|Riyal
|2,3290
|2,3407
|% 1,27
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,77
|
|Altın Gr.
|499
|500
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|45,68
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|20,23
|
|Çeyrek
|797
|816
|10,12
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,48
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:29KTSKR
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 448 adet işlem
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 43 kaybederek (% -0.95 ) 1, 497
-
14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
14:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:26XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 8, 827.00 milyon TL de