***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









lgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviTaner Arıcan Mali İşler ve Operasyon DirektörüEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişFazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma DirektörüCanan Özdemir Portföy YöneticisiSaliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisiİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıHülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi PersoneliGülsüm Doğan İç Kontrol ElemanıFatih Keleş İdari İşlerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıZuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi Finans Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 201064 - 303837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967377BIST