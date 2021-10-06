***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2021 14:09
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Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gülsüm Doğan İç Kontrol Elemanı
Fatih Keleş İdari İşler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi Finans Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 201064 - 303837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967377
BIST
17:011.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,31
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:018,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:0110,2723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2535
17:01503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:01
|NUGYO
|12,43
|17.634.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.186
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.203.028
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.363.805
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|MARTI
|1,40
|29.035.067
|% -7,89
|
|RALYH
|4,19
|3.617.985
|% -7,10
|
|HURGZ
|2,10
|49.008.437
|% -6,67
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|EREGL
|16,20
|1.246.902.080
|% 0,31
|
|GARAN
|9,27
|1.122.494.478
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,80
|886.689.795
|% -0,91
|
|THYAO
|13,76
|697.568.436
|% -1,99
|
|PETKM
|6,11
|1.667.808.132
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|437.249.254
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.914.794
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.122.494.478
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,31
|629.281.966
|% -0,63
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8904
|8,8957
|% 0,31
|
|Euro
|10,2631
|10,2723
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0292
|12,0896
|% -0,12
|
|Frank
|9,5398
|9,5972
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3645
|2,3764
|% 0,34
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 13, 157.00 milyon TL de
-
17:15BLCYT
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 037 adet işlem
-
17:13BSOKE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 571, 921 adet işlem
-
17:11BSOKE
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 571, 621 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 05 kaybederek (% -1.07 ) 1, 207