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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2021 14:09


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Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gülsüm Doğan İç Kontrol Elemanı
Fatih Keleş İdari İşler

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi Finans Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 201064 - 303837




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967377


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NUGYO 12,43 17.634.800 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.767.186 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.203.028 % 9,97  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 8,8904 8,8957 % 0,31  
Euro 10,2631 10,2723 % -0,20  
Sterlin 12,0292 12,0896 % -0,12  
Frank 9,5398 9,5972 % 0,29  
Riyal 2,3645 2,3764 % 0,34  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 -2,36  
Altın Gr. 503 503 1,33  
Cumhuriyet 3.329 3.379 24,00  
Tam 3.314 3.398 25,31  
Yarım 1.602 1.644 12,25  
Çeyrek 804 822 6,12  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,28  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,04  
B. Petrol 81,45 81,45 -1,11  
Seans Raporu 17:01
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