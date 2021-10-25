***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2021 12:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.700.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7700000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 4235000 TRY 55,00
Serdar ALTINBAŞ 1732500 TRY 22,50
Fatma ALTINBAŞ 1732500 TRY 22,50
TOPLAM 7700000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972149
BIST
14:171.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:179,4306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1539
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:1710,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1648
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:17546,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -9,99
|Açılış
|: 546,96
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:17
|TSPOR
|4,87
|304.825.669
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.498
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.116.437
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,49
|277.318.494
|% 9,08
|
|ERBOS
|113,10
|120.129.950
|% 9,06
|
|BIOEN
|27,06
|278.858.556
|% -6,04
|
|HUBVC
|10,09
|15.213.937
|% -5,44
|
|ATAGY
|4,18
|1.364.488
|% -5,00
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|1.602.735.298
|% 1,87
|
|TUPRS
|140,80
|604.507.666
|% -0,71
|
|GUBRF
|66,50
|584.035.087
|% 2,86
|
|THYAO
|14,45
|555.909.192
|% 1,19
|
|EREGL
|19,96
|538.711.237
|% 1,68
|
|GARAN
|9,25
|1.602.735.298
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|184.618.089
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,61
|241.684.313
|% 0,77
|
|TSPOR
|4,87
|304.825.669
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,60
|470.735.347
|% 1,20
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4281
|9,4306
|% -1,61
|
|Euro
|10,9613
|10,9724
|% -1,48
|
|Sterlin
|13,0072
|13,0724
|% -1,09
|
|Frank
|10,2224
|10,2840
|% -1,48
|
|Riyal
|2,5078
|2,5204
|% -1,54
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,23
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,73
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|-69,00
|
|Tam
|3.597
|3.688
|-70,95
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|-34,32
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,17
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|