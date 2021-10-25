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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2021 12:19



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.700.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7700000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 4235000 TRY 55,00
Serdar ALTINBAŞ 1732500 TRY 22,50
Fatma ALTINBAŞ 1732500 TRY 22,50
TOPLAM 7700000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972149


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,87 304.825.669 % 9,93  
MERIT 28,78 2.552.498 % 9,93  
HEDEF 2,59 2.116.437 % 9,75  
BJKAS 6,49 277.318.494 % 9,08  
ERBOS 113,10 120.129.950 % 9,06  
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14:17 Alış Satış %  
Dolar 9,4281 9,4306 % -1,61  
Euro 10,9613 10,9724 % -1,48  
Sterlin 13,0072 13,0724 % -1,09  
Frank 10,2224 10,2840 % -1,48  
Riyal 2,5078 2,5204 % -1,54  
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14:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 -4,23  
Altın Gr. 547 547 -9,73  
Cumhuriyet 3.618 3.673 -69,00  
Tam 3.597 3.688 -70,95  
Yarım 1.739 1.784 -34,32  
Çeyrek 872 892 -17,17  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 -0,21  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 -0,18  
B. Petrol 85,22 85,22 0,05  
Seans Raporu 14:17
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