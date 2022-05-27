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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2022 11:26
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 22.5 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komitesi
ZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. V - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Direktör Evet 0 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komitesi
HAKAN AVDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.01.2022 İcrada Görevli Değil - Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye - İç Kontrolden Sorumlu Üye - MASAK Uyum Programından Sorumlu Üye
EFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.05.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZUHAL TOPALOĞLU Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - Direktör
TANER ARICAN Mali İşler ve Operasyon Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler ve Operasyon Direktörü

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Saliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Tamer Arıcan İç Kontrol Elemanı
Fatih Keleş İdari İşler




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032884


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Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39  
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