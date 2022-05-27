***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 22.5 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım KomitesiZUHAL TOPALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 12.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. V - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Direktör Evet 0 Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım KomitesiHAKAN AVDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.01.2022 İcrada Görevli Değil - Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye - İç Kontrolden Sorumlu Üye - MASAK Uyum Programından Sorumlu ÜyeEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.05.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZUHAL TOPALOĞLU Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - DirektörTANER ARICAN Mali İşler ve Operasyon Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler ve Operasyon DirektörüŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişSema Zorbacı Araştırma UzmanıCanan Özdemir Portföy YöneticisiSaliha Atagün Kılıç Portföy Yöneticisiİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıHülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi PersoneliTamer Arıcan İç Kontrol ElemanıFatih Keleş İdari İşlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032884BIST