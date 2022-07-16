***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.07.2022 12:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Tamer Arıcan İç Kontrol Elemanı
Fatih Keleş İdari İşler
Gökhan Karahan Şoför
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045642
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0241
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0822
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05955,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,84
|Açılış
|: 954,52
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3949
|17,4049
|% -0,14
|
|Euro
|17,5407
|17,5587
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,5857
|20,6889
|% 0,12
|
|Frank
|17,7394
|17,8462
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6195
|4,6426
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-2,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.498
|6.674
|-30,00
|
|Yarım
|3.166
|3.253
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,93
|