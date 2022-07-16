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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.07.2022 12:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Tamer Arıcan İç Kontrol Elemanı
Fatih Keleş İdari İşler
Gökhan Karahan Şoför

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045642


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ADESE 0,74 72.368.672 % 0,00  
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Altın Gr. 954 955 -4,34  
Cumhuriyet 6.529 6.628 -4,00  
Tam 6.498 6.674 -30,00  
Yarım 3.166 3.253 -12,00  
Çeyrek 1.588 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,74 0,30  
Gümüş Gr. 10,45 10,46 0,13  
B. Petrol 101 101 1,93  
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