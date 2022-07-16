***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviZuhal Topaloğlu Genel MüdürTaner Arıcan Mali İşler ve Operasyon DirektörüEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişSema Zorbacı Araştırma UzmanıCanan Özdemir Portföy YöneticisiGökhan Canıtez Portföy Yöneticisiİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıHülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi PersoneliTamer Arıcan İç Kontrol ElemanıFatih Keleş İdari İşlerGökhan Karahan ŞoförPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıZuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045642BIST