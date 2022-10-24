***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 21:35
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zuhal TOPALOĞLU Genel Müdür 25.10.2016 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073750
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6273
En Düşük
18,5316
18:0518,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4533
En Düşük
18,2850
18:05985,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,00
|Açılış
|: 985,23
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
988,48
En Düşük
983,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5750
|18,5990
|% 0,09
|
|Euro
|18,3134
|18,4533
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,8826
|20,9873
|% -0,16
|
|Frank
|18,4807
|18,5920
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|1,36
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.647
|6.775
|6,00
|
|Yarım
|3.239
|3.308
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528