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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 21:35
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zuhal TOPALOĞLU Genel Müdür 25.10.2016 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073750


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.978
Değişim :  1,09% |  42,88
Açılış :  3.946  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
4.009 En Düşük
3.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 30,14 1.766.053 % 10,00  
BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5750 18,5990 % 0,09  
Euro 18,3134 18,4533 % 0,66  
Sterlin 20,8826 20,9873 % -0,16  
Frank 18,4807 18,5920 % -0,13  
Riyal 4,9260 4,9507 % -0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 1,36  
Altın Gr. 986 986 -0,36  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.647 6.775 6,00  
Yarım 3.239 3.308 3,00  
Çeyrek 1.624 1.655 1,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,02  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,01  
B. Petrol 91,46 91,46 -0,05  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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