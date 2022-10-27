***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZUHAL TOPALOĞLU Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - DirektörŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviZuhal Topaloğlu Genel MüdürEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon UzmanıHaluk Öztecim MüfettişSema Zorbacı Araştırma UzmanıCanan Özdemir Portföy YöneticisiGökhan Canıtez Portföy YöneticisiYavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy YöneticisiSeval Zengerer İç Kontrol Direktörüİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıFatih Keleş İdari İşlerHülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi PersoneliGökhan Karahan ŞoförPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıZuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155Yavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy Yöneticisi Finans ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş Düzey3-Türev Araçlar 912726-924425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074575BIST