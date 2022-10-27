***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 11:10
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZUHAL TOPALOĞLU Genel Müdür - Portföy Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Bşk. V. - Genel Müdür Yardımcısı - Direktör
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Yavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy Yöneticisi
Seval Zengerer İç Kontrol Direktörü
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Fatih Keleş İdari İşler
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gökhan Karahan Şoför
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155
Yavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy Yöneticisi Finans ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş Düzey3-Türev Araçlar 912726-924425
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074575
BIST
12:593.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -40,79
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
12:5918,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
12:5918,7209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0495
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
12:59994,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 994,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.840.942
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|60.858.992
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.399.793
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.415.254
|% -9,96
|
|VKING
|10,25
|3.272.071
|% -8,32
|
|OZRDN
|14,85
|27.242.165
|% -5,71
|
|ISGYO
|8,05
|422.547.883
|% -5,18
|
|DOGUB
|9,79
|23.308.975
|% -4,86
|
|THYAO
|99,30
|4.724.241.207
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|SISE
|33,64
|1.581.753.777
|% -1,06
|
|PETKM
|13,78
|1.385.292.617
|% 3,07
|
|EREGL
|30,10
|1.364.901.325
|% -2,27
|
|EKGYO
|4,51
|988.925.180
|% -1,31
|
|TSKB
|3,14
|540.872.124
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,12
|299.329.312
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|ISCTR
|9,51
|1.010.239.670
|% -2,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6101
|% 0,01
|
|Euro
|18,6907
|18,7045
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,4536
|21,5612
|% -0,51
|
|Frank
|18,7395
|18,8524
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,07
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
|