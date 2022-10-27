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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 11:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Yavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy Yöneticisi
Seval Zengerer Çoban İç Kontrol Direktörü
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Fatih Keleş İdari İşler
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gökhan Karahan Şoför




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074579


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 272.458 % 10,00  
DOBUR 55,05 16.840.942 % 9,99  
MTRYO 2,76 2.909.771 % 9,96  
VERUS 81,70 60.858.992 % 9,96  
ADEL 50,50 13.399.793 % 9,93  
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12:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6080 18,6100 % 0,01  
Euro 18,7008 18,7192 % -0,27  
Sterlin 21,4628 21,5705 % -0,47  
Frank 18,7413 18,8542 % -0,18  
Riyal 4,9356 4,9603 % 0,07  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -2,07  
Altın Gr. 994 994 -1,16  
Cumhuriyet 6.658 6.759 -23,00  
Tam 6.683 6.741 -27,00  
Yarım 3.256 3.295 -11,00  
Çeyrek 1.633 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,37 -0,24  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 -0,16  
B. Petrol 93,84 93,84 0,05  
Seans Raporu 12:56
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