***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 11:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Uzmanı
Haluk Öztecim Müfettiş
Sema Zorbacı Araştırma Uzmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Yavuz Ahmet Hacıoğlu Portföy Yöneticisi
Seval Zengerer Çoban İç Kontrol Direktörü
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Fatih Keleş İdari İşler
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Gökhan Karahan Şoför
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074579
BIST
12:583.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,43
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
12:5818,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
12:5818,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0659
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
12:58994,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 994,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.840.942
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|60.858.992
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.399.793
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.415.254
|% -9,96
|
|VKING
|10,25
|3.272.071
|% -8,32
|
|OZRDN
|14,85
|27.242.165
|% -5,71
|
|ISGYO
|8,05
|422.547.883
|% -5,18
|
|DOGUB
|9,79
|23.308.975
|% -4,86
|
|THYAO
|99,30
|4.724.241.207
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|SISE
|33,64
|1.581.753.777
|% -1,06
|
|PETKM
|13,78
|1.385.292.617
|% 3,07
|
|EREGL
|30,10
|1.364.901.325
|% -2,27
|
|EKGYO
|4,51
|988.925.180
|% -1,31
|
|TSKB
|3,14
|540.872.124
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,12
|299.329.312
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|ISCTR
|9,51
|1.010.239.670
|% -2,26
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6100
|% 0,01
|
|Euro
|18,7008
|18,7192
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,4628
|21,5705
|% -0,47
|
|Frank
|18,7413
|18,8542
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,07
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-2,07
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-23,00
|
|Tam
|6.683
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.256
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,05
|