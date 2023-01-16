***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2023 12:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni
Sema Zorbacı Araştırma Yönetmeni
Haluk Öztecim Müfettiş
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Pınar Saydem İç Kontrol Personeli
Fatih Keleş İdari İşler
Gökhan Karahan Şoför
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Büro Sorumlusu - Gedik Yatırım Şube Müdürü Düzey3 - Türev Araçlar 913325 - 919336
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 204155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102485
BIST
12:595.097
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 112,44
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.102
En Düşük
4.981
12:5918,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:5920,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 20,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:591.158,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.158,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SDTTR
|75,35
|342.906.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.712.113
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.559.948
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,59
|1.888.663.972
|% -7,03
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,14
|24.015.273
|% -4,33
|
|THYAO
|139,50
|3.660.360.739
|% 3,56
|
|KOZAL
|568,80
|2.946.291.699
|% 7,12
|
|ASELS
|57,45
|2.378.949.153
|% 3,98
|
|TUPRS
|526,20
|1.954.094.921
|% 3,14
|
|ODAS
|8,59
|1.888.663.972
|% -7,03
|
|ODAS
|8,59
|1.888.663.972
|% -7,03
|
|EKGYO
|8,05
|1.494.288.627
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,50
|1.313.975.169
|% 3,15
|
|ISCTR
|11,10
|1.053.447.729
|% 2,78
|
|KRDMD
|18,82
|1.708.704.797
|% 0,80
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7834
|18,7951
|% 0,07
|
|Euro
|20,3403
|20,3464
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8599
|22,9745
|% -0,22
|
|Frank
|20,2286
|20,3504
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-64,00
|
|Tam
|7.828
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.814
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,42
|