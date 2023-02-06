***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2023 09:53
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni
Sema Zorbacı Araştırma Yönetmeni
Haluk Öztecim Müfettiş
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Ali Özlek İç Kontrol Yöneticisi
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
Fatih Keleş İdari İşler
Gökhan Karahan Şoför
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109682
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0833
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1894
18:051.128,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.128,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8242
|18,8279
|% 0,04
|
|Euro
|20,2087
|20,2142
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6542
|% -0,31
|
|Frank
|20,1891
|20,3107
|% -0,24
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.703
|7.770
|-91,00
|
|Yarım
|3.763
|3.802
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.901
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,37
|79,37
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS