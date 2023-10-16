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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2023 12:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Zuhal Topaloğlu Genel Müdür
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni
Sema Zorbacı Araştırma Yönetmeni
Haluk Öztecim Müfettiş
Fatih Arabacıoğlu Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi
Mustafa Kemal Peser Portföy Yöneticisi
Furkan Aydın Operasyon Uzmanı
Ali Özlek İç Kontrol Yöneticisi
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Dilara Erdoğan Operasyon Uzman Yardımcısı
Fatih Keleş İdari İşler
Gökhan Karahan Şoför

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Fatih Arabacıoğlu Portföy Yöneticisi Finans Deniz Portföy - Genel Müdür Düzey3 - Türev Araçlar 206314-309513
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 204155 - 924514
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi Finans Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 211115 - 305554
Mustafa Kemal Peser Portföy Yöneticisi Finans Metro Portföy - Fon Müdürü Düzey3 - Gayrimenkul Değerleme 213674 - 911498




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206641


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POLTK 12.096,70 65.600.111 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
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Frank 30,7991 30,9846 % 0,50  
Riyal 7,4104 7,4475 % 0,43  
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Altın Ons 1.918 1.919 -14,43  
Altın Gr. 1.719 1.720 -6,16  
Cumhuriyet 11.834 12.013 -62,00  
Tam 11.584 11.667 240,00  
Yarım 5.810 5.856 121,00  
Çeyrek 2.896 2.928 60,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 -0,12  
Gümüş Gr. 20,26 20,28 -0,02  
B. Petrol 90,73 90,73 -0,16  
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