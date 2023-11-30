***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoElif Pehlivanlı Genel Müdür 28.11.2023 90 212 385 32 00 elif.pehlivanli@atlasportfoy.com Düzey3 209486Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerELİF PEHLİVANLI Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviElif Pehlivanlı Genel MüdürZuhal Topaloğlu Portföy YöneticisiEsra Cinel Mali İşler ve Operasyon YönetmeniSema Zorbacı Araştırma YönetmeniHaluk Öztecim MüfettişFatih Arabacıoğlu Portföy YöneticisiGökhan Canıtez Portföy YöneticisiKübra Ergül Portföy YöneticisiMustafa Kemal Peser Portföy YöneticisiFurkan Aydın Operasyon UzmanıAli Özlek İç Kontrol YöneticisiHülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeliİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıDilara Erdoğan Operasyon Uzman YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıElif Pehlivanlı Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi Finans Aktif Portföy - Hedef Portföy - Yönetici Düzey3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 209486-701417Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825Fatih Arabacıoğlu Portföy Yöneticisi Finans Deniz Portföy - Genel Müdür Düzey3 - Türev Araçlar 206314-309513Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 204155 - 924514Kübra Ergül Portföy Yöneticisi Finans Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 211115 - 305554Mustafa Kemal Peser Portföy Yöneticisi Finans Metro Portföy - Fon Müdürü Düzey3 - Gayrimenkul Değerleme 213674 - 911498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221163BIST