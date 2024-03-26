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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2024 17:37
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif Pehlivanlı Genel Müdür
Zuhal Topaloğlu Portföy Yöneticisi
Esra Cinel Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni
Sema Zorbacı Araştırma Yönetmeni
Haluk Öztecim Müfettiş
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi
Furkan Aydın Kıdemli Operasyon Uzmanı
Ali Özlek İç Kontrol Yöneticisi
Mustafa Kemal Peser Portföy Yöneticisi
Hülya Bahçeci Risk Yönetim Birimi Personeli
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Dilara Erdoğan Operasyon Uzman Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Elif Pehlivanlı Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi Finans Aktif Portföy - Hedef Portföy - Yönetici Düzey3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 209486-701417
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi Finans Atlas Portföy - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 913325
Gökhan Canıtez Portföy Yöneticisi Finans HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 204155 - 924514
Kübra Ergül Portföy Yöneticisi Finans Yapı Kredi - Portföy Yöneticisi Düzey3 - Türev Araçlar 211115 - 305554
Mustafa Kemal Peser Portföy Yöneticisi Finans Metro Portföy - Fon Müdürü Düzey3 - Gayrimenkul Değerleme 213674 - 911498
Bartu Çolak Portföy Yöneticİ Yardımcısı Finans Hedef Portföy- Portföy Yöneticİ Yardımcısı Düzey3 - Türev Araçlar 923834-929470




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262741


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AKENR 11,66 29.979.213 % 10,00  
PKART 90,90 80.330.118 % 9,98  
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Paladyum 994,79 998,37 % 0,66  
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