***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 14:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/1899
Karar Sayısı
2021/44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972775
BIST
14:471.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:479,4927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0430
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:4711,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0288
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:47546,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,40
|Açılış
|: 546,54
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:45
|HEDEF
|2,84
|3.258.894
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|67.041.211
|% 9,64
|
|JANTS
|63,40
|228.767.147
|% 8,10
|
|FMIZP
|115,20
|57.741.405
|% 8,07
|
|TGSAS
|16,79
|22.883.196
|% 7,97
|
|BIOEN
|25,10
|269.980.692
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|212.620.087
|% -4,90
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|156.257.492
|% -3,91
|
|GARAN
|9,48
|1.874.533.200
|% 2,60
|
|EREGL
|19,71
|932.756.101
|% -1,45
|
|THYAO
|14,83
|833.655.185
|% 0,88
|
|AKBNK
|5,74
|739.002.163
|% 2,87
|
|ASELS
|16,50
|734.463.612
|% -2,77
|
|YKBNK
|2,63
|583.111.991
|% 1,15
|
|GARAN
|9,48
|1.874.533.200
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,98
|292.926.093
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,74
|739.002.163
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|265.946.783
|% 0,00
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4863
|9,4936
|% -0,44
|
|Euro
|11,0261
|11,0382
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,9934
|13,0585
|% -0,75
|
|Frank
|10,2923
|10,3543
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5236
|2,5362
|% -0,48
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,71
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.658
|-7,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|-0,67
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,32
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-1,01
|