***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 15:04
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022/31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026606
BIST
15:232.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 58,04
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.489
En Düşük
2.460
15:2314,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1379
|Açılış
|: 14,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:2315,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0669
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:23908,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,12
|Açılış
|: 908,70
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
909,63
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IMASM
|18,15
|6.219.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.022.480
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.320.021
|% 9,97
|
|ALKIM
|24,52
|101.000.008
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|31.045.879
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,25
|127.349.187
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,17
|52.610.228
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.874.513.109
|% 3,01
|
|SISE
|18,55
|1.594.180.945
|% 2,37
|
|EREGL
|33,98
|971.421.293
|% 1,25
|
|TUPRS
|248,10
|952.757.041
|% 5,94
|
|KOZAL
|179,50
|883.832.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,65
|754.622.339
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,75
|389.753.694
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,96
|699.197.540
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|334.961.889
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,01
|825.751.866
|% 1,01
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8643
|14,8691
|% 0,93
|
|Euro
|15,7165
|15,7250
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,3733
|18,4654
|% -0,94
|
|Frank
|15,1105
|15,2016
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9512
|3,9710
|% 0,97
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|22,24
|
|Altın Gr.
|907
|908
|16,97
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|-6,00
|
|Tam
|6.045
|6.196
|-9,56
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|-4,62
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,52
|