***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 11:46
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
64
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2022 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074974
BIST
11:323.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -26,49
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:3218,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:3218,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:32988,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,83
|Açılış
|: 988,14
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ADEL
|55,55
|45.124.703
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|34.764.073
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|35.058.620
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|54.699.512
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.103.727
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,35
|88.434.710
|% -7,49
|
|ICBCT
|8,02
|45.701.197
|% -7,28
|
|EUREN
|53,30
|69.745.387
|% -7,14
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,50
|1.037.063.046
|% -0,91
|
|SASA
|108,20
|1.019.119.695
|% 4,14
|
|TUPRS
|365,80
|928.169.100
|% -1,88
|
|AKBNK
|15,06
|887.176.467
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,12
|669.497.907
|% -1,62
|
|EKGYO
|4,44
|441.424.722
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,12
|669.497.907
|% -1,62
|
|ISCTR
|9,14
|590.335.203
|% -2,56
|
|SKBNK
|2,07
|122.052.978
|% -1,90
|
|AKBNK
|15,06
|887.176.467
|% -1,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6209
|% 0,12
|
|Euro
|18,5253
|18,5414
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,3803
|21,4875
|% -0,23
|
|Frank
|18,6318
|18,7440
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9385
|4,9632
|% 0,10
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-11,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.623
|6.685
|-51,00
|
|Yarım
|3.227
|3.269
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-0,44
|